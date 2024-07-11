Командиру минометной батареи «Азова» дали срок за обстрел жилых домов Мариуполя

Командиру батареи «Азова», обстрелявшему жилые дома в Мариуполе, дали срок

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному заключению командира минометной батареи батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) майора Арсена Дмытрыка за жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов. Об этом в четверг, 11 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 4 марта 2022 года Дмытрык отдал приказ подчиненным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыть огонь по микрорайону Восточный города Мариуполя. Целью минометного обстрела было устрашение гражданского населения и уничтожение гражданской инфраструктуры. В результате обстрела двое гражданских получили несовместимые с жизнью ранения.

Приговор Верховного суда ДНР вынесен заочно, так как преступник скрылся от органов российского следствия. Он объявлен в международный розыск.

22 марта в ДНР за минометный обстрел жилых домов в Мариуполе к различным срокам приговорили 10 бойцов «Азова». Они получили от 22 лет и 2 месяцев до 22,5 года колонии строгого режима.