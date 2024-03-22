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19:25, 22 марта 2024Силовые структуры

В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

В ДНР вынесли приговор десяти бойцам «Азова» за минометный обстрел жилых домов

Фото: Главная военная прокуратура

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли приговор десяти бойцам украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявшим из минометов жилые дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили Главной военной прокуратуре.

Артема Вышняка, Ивана Ножечкина и подчиненных им военнослужащих Сергея Самохвала, Сергея Гайковича, Семена Северина, Дмитрия Клусенко, Евгения Лавренко, Дениса Федирко, Егора Яковенко, Дмитрия Кучерявого признали виновными по части 3 статьи 30, пунктам «а», «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы»), части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») Уголовного кодекса РФ. Они получили от 22 лет и 2 месяцев до 22,5 года колонии строгого режима.

В суде установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказам Вышняка и Ножечника военные обстреляли из минометов жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя. Было сделано более 100 выстрелов, которые повредили три дома. Отмечается, что всем гражданам удалось спастись, спрятавшись в укрытиях.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 29 годам колонии строгого режима бойца «Азова» Максима Юхимчука за приказ об обстреле жилых домов из гаубицы и пушки.

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      Екатерина Кашурникова
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