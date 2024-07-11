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11:06, 11 июля 2024Мир

Конгресс США поддержал снятие с ВСУ ограничений на удары по России

Спикер Палаты представителей США поддержал снятие ограничений на удары по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конгресс США поддерживает снятие с Вооруженных сил Украины (ВСУ) ныне существующих ограничений на удары по российской территории. Это в комментарии радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

«Я объяснил, что воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить [ВСУ] гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. И я сторонник этого», — сказал глава нижней палаты американского парламента.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что при его правительстве Украина по-прежнему будет иметь право наносить удары по территории России британским высокоточным оружием.

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      Глеб Бажуткин
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