Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 11 июля 2024Мир

Конгресс США заинтересовался психическим здоровьем Байдена

Axios: в Палате представителей США заинтересовались здоровьем Байдена

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США заинтересовался психическим здоровьем американского лидера Джо Байдена, разослав соответствующие повестки его помощникам. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает интернет-издание Axios.

«Комитет по надзору Палаты представителей, возглавляемый Республиканской партией, в среду разослал повестки трем старшим помощникам в Белом доме с требованием дать показания относительно здоровья президента Байдена», — указывает портал.

Материалы по теме:
«Он худший президент в истории» Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
«Он худший президент в истории»Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
28 июня 2024
«Хорошего выбора нет» Байден продолжит борьбу за пост президента США. Почему его не заменили после провала на дебатах?
«Хорошего выбора нет»Байден продолжит борьбу за пост президента США. Почему его не заменили после провала на дебатах?
5 июля 2024
Биография Джо Байдена. Главное о личной жизни и политической карьере 46-го президента США
Биография Джо Байдена.Главное о личной жизни и политической карьере 46-го президента США
10 июня 2024

Как полагают собеседники Axios, советники Байдена могут принимать за него ответственные решения, злоупотребляя должностными полномочиями и пользуясь неспособностью президента отдавать отчет своим поступкам.

Ранее стало известно, что Байден проверился у доктора после дебатов с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «короткая устная консультация» врача касалась жалоб Байдена на простуду.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

      ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше