Конгресс США заинтересовался психическим здоровьем Байдена

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США заинтересовался психическим здоровьем американского лидера Джо Байдена, разослав соответствующие повестки его помощникам. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает интернет-издание Axios.
«Комитет по надзору Палаты представителей, возглавляемый Республиканской партией, в среду разослал повестки трем старшим помощникам в Белом доме с требованием дать показания относительно здоровья президента Байдена», — указывает портал.
Как полагают собеседники Axios, советники Байдена могут принимать за него ответственные решения, злоупотребляя должностными полномочиями и пользуясь неспособностью президента отдавать отчет своим поступкам.
Ранее стало известно, что Байден проверился у доктора после дебатов с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «короткая устная консультация» врача касалась жалоб Байдена на простуду.