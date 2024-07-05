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20:59, 5 июля 2024Мир

Байден проверился у доктора

Президент США Байден прошел консультацию врача после дебатов с Трампом

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский лидер Джо Байден несколько дней назад прошел консультацию врача, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте администрации президента США.

«Это был не медицинский осмотр», — сказала официальный представитель Белого дома, отвечая на вопрос журналистов по поводу поступивших сообщений о том, что Байден решил провериться у доктора после дебатов с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Короткая устная консультация» врача касалась жалоб Байдена на простуду, подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее ряд влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США потребовали отстранить Байдена от участия в президентских выборах «ради будущего страны».

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      Глеб Бажуткин
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