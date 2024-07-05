Спонсоры Демократической партии США потребовали отстранить Байдена от выборов

Ряд влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США в письме потребовали отстранить нынешнего американского лидера Джо Байдена от участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
«Мы убедительно просим вас снять свою кандидатуру на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», — говорится в адресованном Байдену письме, подписантами которого стали 168 предпринимателей.
Белый дом переадресовал письмо предвыборному штабу демократов, а тот, в свою очередь, ответил на него упоминанием всех достижений Байдена и заявлением о профнепригодности бывшего президента США и кандидата от республиканцев Джо Байдена.
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что спонсоры демократов готовятся к сбору сотен миллионов долларов для выдвижения нового кандидата на замену Байдену.