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19:24, 5 июля 2024Мир

Спонсоры Демократической партии США потребовали отстранить Байдена от выборов

WP: спонсоры демократов потребовали отстранить Байдена от выборов президента США

Фото: Tierney L. Cross / Pool / CNP / Globallookpress.com

Ряд влиятельных бизнесменов и спонсоров Демократической партии США в письме потребовали отстранить нынешнего американского лидера Джо Байдена от участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Мы убедительно просим вас снять свою кандидатуру на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», — говорится в адресованном Байдену письме, подписантами которого стали 168 предпринимателей.

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Белый дом переадресовал письмо предвыборному штабу демократов, а тот, в свою очередь, ответил на него упоминанием всех достижений Байдена и заявлением о профнепригодности бывшего президента США и кандидата от республиканцев Джо Байдена.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что спонсоры демократов готовятся к сбору сотен миллионов долларов для выдвижения нового кандидата на замену Байдену.

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      Глеб Бажуткин
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