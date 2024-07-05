Стало известно о сборе спонсорами Байдена крупной суммы для его замены

Спонсоры демократов в США готовятся к сбору сотен миллионов долларов для нового кандидата, которого могут выдвинуть в качестве замены действующего президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Неназванные источники издания, среди которых был близкий к американскому президенту сборщик средств, рассказали, что ключевые спонсоры видят губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома в качестве достойной замены Байдену на выборах.
Несколько спонсоров и организаторов пожертвований провели между собой переговоры, так как они готовятся собрать «сотни миллионов долларов для финансирования нового кандидата». По их словам, вице-президент Камала Харрис также входит в число кандидатов, которые, по мнению доноров, могут заменить Байдена.
«Все общаются со своими контактами, чтобы убедиться, что мы готовы поддержать правильного кандидата, как только Байден уйдет», — рассказали изданию.
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США в панике начала искать кандидатов для его замены.