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15:51, 11 июля 2024Мир

Лидер немецких ультраправых высказался против размещения ракет США в Германии

Лидер «АдГ» Крупалла: размещение в Германии ракет США сделает страну мишенью
Тино Крупалла

Тино Крупалла. Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Размещение в Германии дальнобойных ударных ракет США сделает страну мишенью. Об этом заявил один из лидеров немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в сообщении, опубликованном на официальном сайте партии.

«Развертывание делает Германию мишенью для атак. Федеральный канцлер Олаф Шольц действует не в интересах Германии. Он позволяет окончательно испортить отношения Германии с Россией и заставить нас вернуться в стадию конфликта между Востоком и Западом», — говорится в заявлении.

По словам Крупаллы, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет предотвратить втягивание Будапешта в конфликт между США и Россией. Он отметил, что глава венгерского правительства стремится к диалогу с партнерами на Востоке и Западе. «Мы хотим быть такими же связующими звеньями во имя мира в Германии», — заключил политик.

Ранее от Шольца потребовали объяснений в связи с планами разместить на территории Германии новые американские ракеты большей дальности.

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      Виктория Кондратьева
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