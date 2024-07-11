Канцлера Германии потребовали объясниться по поводу ракет США

В ФРГ Шольца потребовали объясниться в связи с планами разместить ракеты США

Канцлер Германии Олаф Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии новые американские ракеты большей дальности. Об этом заявила эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» Сара Нанни, сообщает Rheinische Post.

«Канцлер должен как можно скорее объяснить это [решение]», — отметила она, добавив, что Шольц до сих пор не высказался по этому поводу, «несмотря на то, что срочно требуется четкая оценка, вызывает раздражение».

Сопредседатель фракции «зеленых» в бундестаге Катарина Дреге также подчеркнула, что многие обеспокоены данной ситуацией. «На мой взгляд, было бы правильно, если бы канцлер публично разъяснил и ответил на эти вопросы. На мой взгляд, он несет за это ответственность», — уточнила политик.

В свою очередь, депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч выразил мнение, что планы по размещению в ФРГ американских ракет ведут к новой гонке вооружений.

Ранее член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США по развертыванию дальнобойного оружия в Германии. По ее словам, это решение увеличивает риск того, что страна станет театром военных действий.