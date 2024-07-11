Российский фондовый рынок упал до минимума за год

Индекс Мосбиржи опустился до минимальных за год 2,9 тысячи пунктов

В ходе торгов в четверг, 11 июля, индекс Мосбиржи впервые с июля прошлого года подошел к отметке 2,9 тысячи пунктов, опустившись на минимуме до 2 901,6 пункта, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз на таком уровне российский фондовый рынок находился 21 июля 2023 года. С майского локального максимума индекс Мосбиржи потерял уже 600 пунктов.

Эксперты в качестве причин падения приводят сразу несколько факторов. Во-первых, на рынок давит понимание скорого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, а не ожидавшийся в начале года цикл снижения ставки.

Во-вторых, нерезиденты из недружественных стран продолжают продавать акции на фоне введения санкций США против Мосбиржи и ее структур, а кроме того, продолжается уход средств из акций в облигации.

Отдельно на индекс влияет технический момент — так называемый дивидендный гэп, когда акция падает на размер только что выплаченных дивидендов. Сегодня, 11 июля, акции Сбера, играющие значительную роль в формировании индекса, первый день торгуются без дивидендов.

Индекс RGBI, отражающий стоимость российского госдолга, также находится на локальном минимуме 105 пунктов. Ниже он опускался только 20 июня (104,97 пункта), а до этого хуже результат был в марте 2022 года.