МВД объявило в розыск основателя школы неформального образования Вадима Зицера

МВД объявило в розыск основателя школы «Апельсин» Вадима Зицера

МВД России объявило в розыск основателя школы неформального образования «Апельсин». Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства речь идет об известном педагоге и писателе Вадиме Зицере, проживающем за пределами страны. По данным из открытых источников Зицера могут разыскивать по делу о фейках об армии.

Вадим Зицер родился в Ленинграде в 1966 году. Он — педагог-практик, представитель гуманистического направления в педагогике. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (филология) и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (режиссура). Автор диссертации «Фактор свободы в становлении взаимоотношений между детьми и родителями».