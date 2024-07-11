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14:35, 11 июля 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск основателя школы неформального образования Вадима Зицера

МВД объявило в розыск основателя школы «Апельсин» Вадима Зицера

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск основателя школы неформального образования «Апельсин». Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства речь идет об известном педагоге и писателе Вадиме Зицере, проживающем за пределами страны. По данным из открытых источников Зицера могут разыскивать по делу о фейках об армии.

Вадим Зицер родился в Ленинграде в 1966 году. Он — педагог-практик, представитель гуманистического направления в педагогике. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (филология) и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (режиссура). Автор диссертации «Фактор свободы в становлении взаимоотношений между детьми и родителями».

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