На Украине отказались ждать вступление в НАТО «еще 75 лет»

Глава МИД Украины Кулеба: не можем ждать вступление в НАТО еще 75 лет

Украина не может ждать вступление в НАТО еще 75 лет, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CNN.

«Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее», — сказал он.

Министр добавил, что в Киев будут «полностью счастливы» только, когда Украина станет частью альянса.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне удовлетворительными. Он отметил «очень жесткий язык документов». Ермак подчеркнул, что следующим шагом должно стать приглашение Украины в блок.