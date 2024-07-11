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18:58, 11 июля 2024Мир

На Западе заявили о возможности России наносить удары по Украине

Меркурис: Россия может наносить удары по любым целям Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия может наносить удары по любым целям Украины из-за истощения сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Теперь русские могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам», — рассказал военный аналитик.

Меркурис также добавил, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) нарастил производство ракет, что делает возможным наносить более эффективные удары. По его словам, дальнейшие поставки ракет американской системы Patriot не позволят переломить ситуацию для Киева.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия легко уничтожит ПВО Польши в случае, если она начнет помогать Украине сбивать российские ракеты. Он подчеркнул, что Варшава не располагает большими силами ПВО, чтобы помочь Украины.

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      Максим Габриелян
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