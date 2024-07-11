Названо условие снятия всех ограничений на использование оружия НАТО Украиной

Политолог Дудаков: нанесение ударов вглубь России не даст Украине преимущества

США могут снять ограничения на удары американским оружием по России в случае, если поймут, что это действительно изменит ситуацию на поле боя для Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

«Мы видим тренд на эскалацию конфликта, множество красных линий уже пройдено. И, если Пентагон решит, что ситуация на Украине действительно улучшится в случае разрешения нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь России, это разрешение дадут», — считает политолог.

С другой стороны, как он отметил, у руководства США есть логичные опасения, что такой шаг сделает эскалацию неконтролируемой. Кроме того, по словам Дудакова, за время конфликта уже сложилось понимание того, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает достаточно эффективно, потому даже разрешение нанесения ударов дальнобойным оружием США может не дать существенного преимущества.

«Также России удалось выбить много ракетных установок, есть дефицит дальнобойных боеприпасов. Словом, есть объективные военно-технические причины, которые приводят к колебаниям внутри руководства США», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия по территории России. Он подчеркнул, что страна ждет этого шага.