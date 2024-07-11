Посол России в Германии раскрыл реакцию на план разместить ракеты США

Посол в Германии Нечаев: размещение ракет США представляет угрозу России

Размещение дальнобойных ракет США в Германии с 2026 года представляет угрозу России и ее национальной безопасности. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев, пишет РИА Новости.

«Анонсированные в совместном американо-германском заявлении (...) планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации», — рассказал дипломат.

Нечаев также подчеркнул, что российская сторона готова принять ответные меры на действия стран Запада. По его словам, подобные меры лишь нарастают конфронтацию на международной арене.

Ранее стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. Решение было принято по итогам саммита стран альянса, который проходит в Вашингтоне.