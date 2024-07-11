Премьер Словакии связал вступление Украины в НАТО с началом третьей мировой войны

Премьер Словакии Фицо: вступление Украины в НАТО начнет третью мировую войну

Вероятное вступление Украины в НАТО может послужить причиной начала третьей мировой войны, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует РИА Новости.

«Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией Третьей мировой войны», — сказал глава правительства, подчеркнув, что его партия Smer-SD будет голосовать против вступления Украины в альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство Североатлантического альянса.