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16:48, 11 июля 2024Мир

Премьер Словакии связал вступление Украины в НАТО с началом третьей мировой войны

Премьер Словакии Фицо: вступление Украины в НАТО начнет третью мировую войну
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Вероятное вступление Украины в НАТО может послужить причиной начала третьей мировой войны, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует РИА Новости.

«Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией Третьей мировой войны», — сказал глава правительства, подчеркнув, что его партия Smer-SD будет голосовать против вступления Украины в альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство Североатлантического альянса.

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      Виктория Кондратьева
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