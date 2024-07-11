Венгрия оценила перспективу вступления Украины в НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: вступление Украины в НАТО ослабит единство альянса

Потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс не укрепит, а ослабит единство НАТО. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Венгрия считает, что вступление Украины в НАТО не будет способствовать укреплению, а лишь ослабит единство альянса. Внутри блока нет единого мнения на этот счет», — отметил дипломат.

Он добавил, что оборонительный характер НАТО не усилится с вступлением Киева, потому что таким образом «это практически означало бы возникновение полностью открытого военного конфликта между военным блоком и Россией».

Ранее Сийярто заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет считаться решенным, даже если в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне будет сказано о «необратимости» этого процесса. По его словам страны-участницы альянса осознают невозможность вступления Киева в состав блока во время продолжающегося российско-украинского конфликта.