Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:10 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле не приводятся.

Ранее стало известно, что днем 11 июля в Белгороде прогремели взрывы. Также сообщалось о следах работы системы ПВО в небе над региональной столицей. В это же время в городе, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе объявлялась ракетная опасность, которая продлилась примерно с 12:15 до 12:25, о чем сообщал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

До этого глава Белгородской области также сообщил, что семь человек пострадали при утреннем обстреле Шебекино. По его данным, осколочные ранения получили пять женщин и двое мужчин. Двоих из них доставили в больницу, остальным госпитализация не потребовалась. Власти также зафиксировали повреждения 15 машин и 3 многоквартирных домов.