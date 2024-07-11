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14:06, 11 июля 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:10 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле не приводятся.

Ранее стало известно, что днем 11 июля в Белгороде прогремели взрывы. Также сообщалось о следах работы системы ПВО в небе над региональной столицей. В это же время в городе, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе объявлялась ракетная опасность, которая продлилась примерно с 12:15 до 12:25, о чем сообщал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

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До этого глава Белгородской области также сообщил, что семь человек пострадали при утреннем обстреле Шебекино. По его данным, осколочные ранения получили пять женщин и двое мужчин. Двоих из них доставили в больницу, остальным госпитализация не потребовалась. Власти также зафиксировали повреждения 15 машин и 3 многоквартирных домов.

ЖЗЛ
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