В столице российского региона прогремели взрывы

ТАСС: в Белгороде после объявления ракетной опасности слышны взрывы

В Белгороде прогремели взрывы. О громких звуках в столице Белгородской области сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, в небе также видны следы работы системы противовоздушной обороны.

Как сообщил в Telegram губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков, в Белгороде, Шебекино и их пригородах объявлена ракетная опасность. Он призвал местных жителей укрыться в подвалах и оставаться там до отмены сигнала.

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Шебекино, которая располагается в двух кварталах от здания городской мэрии. Предположительно, снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами. Одного человека спасти не удалось. В сети также появились кадры момента прилета.