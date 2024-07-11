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12:19, 11 июля 2024Россия

В столице российского региона прогремели взрывы

ТАСС: в Белгороде после объявления ракетной опасности слышны взрывы

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде прогремели взрывы. О громких звуках в столице Белгородской области сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, в небе также видны следы работы системы противовоздушной обороны.

Как сообщил в Telegram губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков, в Белгороде, Шебекино и их пригородах объявлена ракетная опасность. Он призвал местных жителей укрыться в подвалах и оставаться там до отмены сигнала.

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Шебекино, которая располагается в двух кварталах от здания городской мэрии. Предположительно, снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами. Одного человека спасти не удалось. В сети также появились кадры момента прилета.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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