Появилось видео попадания ракеты ВСУ в пятиэтажку под Белгородом

Опубликовано видео обстрела ВСУ пятиэтажки в Шебекино

Ракета вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в пятиэтажку в Шебекино Белгородской области. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Шепот Шебекино».

На кадрах видно, как над городом поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о пострадавших в результате обстрела.

Ранее стало известно об одном пострадавшем, которого не удалось спасти. По данным Mash, дом, по которому пришелся удар ракеты «Ураган», находится в двух кварталах от здания мэрии.

9 июля ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа — повреждения получили три частных дома, легковой автомобиль и нежилое здание.