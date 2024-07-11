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21:19, 11 июля 2024Россия

Путин приехал в «Ораниенбаум»

Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» в Петербурге
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», который находится в Санкт-Петербурге возле Петергофа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В частности, Владимиру Путину продемонстрировали полностью открывшийся после долгой реставрации Китайский дворец и павильон Катальной горки», — говорится в сообщении.

Российского лидера сопровождали министр культуры Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, а также генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

11 июля Путин приехал в Петербург, где проходил форум БРИКС. В ходе мероприятия он допустил, что в будущем будет создан парламент объединения..

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      Сергей Грехов
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