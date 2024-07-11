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06:51, 11 июля 2024Мир

Страны ЕС подготовили «наказание» Орбану за визит в Москву

Politico: страны ЕС бойкотируют организованные Венгрией встречи министров

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны-члены ЕС планируют бойкотировать встречи министров, организованные Будапештом, в качестве «наказания» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за визит в Москву. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что во время закрытой встречи представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны коллег. Собеседники издания подчеркнули, что в случае продолжения действующего курса Орбана, Будапешту могут грозить «реальные последствия».

Одной из возможных мер станет бойкот неформальных встреч. Так, на прошедшем во вторник мероприятии Евросовета присутствовали представители семи стран из 27 возможных.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ЕС появились «творческие идеи» сокращения председательства Венгрии в объединении. Подробности дипломат не раскрыл.

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      Евгений Силаев
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