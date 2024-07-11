Польша заявила о планах сократить председательство Венгрии в ЕС

В Европейском союзе (ЕС) появились «творческие идеи» сокращения председательства Венгрии в объединении. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит PolsatNews.
Он отметил, что такие идеи есть и продолжают появляться, однако раскрывать их дипломат отказался.
С 1 июля Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС, которое продлится полгода. Отмечается, что Будапешт возглавил Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Он отметил, что не поддерживает процесс присоединения, но блокировать его не будет.