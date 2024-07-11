В ДНР рассказали о продвижении ВС России в Волчанске

Советник главы ДНР Гагин: ВС России продвигаются в Волчанске Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России продвигаются в Волчанске в Харьковской области. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Мы квартал за кварталом двигаемся вперед и освобождаем целый район. Но на самом деле сейчас не стоит ждать каких-то ярких событий быстрых, потому что, я повторюсь, мы прежде всего бережем свой личный состав», — сказал он.

Гагин подчеркнул, что украинская армия не считается с потерями и бросает своих военных на убой. Он также отметил, что ощутимый успех есть и на торецком направлении в ДНР.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные отрезали пути отступления бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, бойцы Российской армии смогли вклиниться в оборону украинских военных юго-западнее Волчанска.