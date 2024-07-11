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18:23, 11 июля 2024Мир

В Кремле обвинили Запад в попытке помешать странам Глобального Юга общаться с Россией

Песков: Запад пытается помешать странам Глобального Юга общаться с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Запад пытается помешать странам Глобального Юга поддерживать контакты с Россией, несмотря на то, что они выразили желание развивать отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привеодит ТАСС.

«Западные страны пытаются прервать, исключить любые контакты с Россией, с представителями всех ветвей власти. Однако страны Глобального Юга и глобального большинства хотят развивать отношения», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные действия Запада являются «постоянной практикой последних лет». Он подчеркнул, что она имеет «тенденцию к усугублению».

31 мая ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что президент России Владимир Путин восхитил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность идеологического превосходства Запада.

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      Дарья Устьянцева
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