В Кремле обвинили Запад в попытке помешать странам Глобального Юга общаться с Россией

Песков: Запад пытается помешать странам Глобального Юга общаться с Россией

Запад пытается помешать странам Глобального Юга поддерживать контакты с Россией, несмотря на то, что они выразили желание развивать отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привеодит ТАСС.

«Западные страны пытаются прервать, исключить любые контакты с Россией, с представителями всех ветвей власти. Однако страны Глобального Юга и глобального большинства хотят развивать отношения», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные действия Запада являются «постоянной практикой последних лет». Он подчеркнул, что она имеет «тенденцию к усугублению».

31 мая ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что президент России Владимир Путин восхитил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность идеологического превосходства Запада.