В отношениях с Западом возвращаются все атрибуты холодной войны, включая конфронтацию и прямое противостояние. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
В Кремле заявили о возвращении атрибутов холодной войны с Западом
Песков: в отношениях с Западом возвращаются все атрибуты холодной войны
В отношениях с Западом возвращаются все атрибуты холодной войны, включая конфронтацию и прямое противостояние. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.