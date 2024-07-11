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17:57, 11 июля 2024Мир

Визит премьера Индии в Россию назвали посланием для США

RS: визит премьера Индии Моди в Россию стал геополитическим посланием для США

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию помимо прочего стал и геополитическим посланием для США, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на материал газеты Responsible Statecraft (RS).

По мнению обозревателя Майкла Корбина, поездка Моди в Москву может стать сигналом для Вашингтона, что у Индии есть глобальные возможности за пределами сферы влияния США. «[Президент России Владимир] Путин явно не будет возражать против такого послания», — счел он.

Также указывается, что заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл неоднократно заявлял, что отношения Индии и России препятствуют сотрудничеству Вашингтона и Нью-Дели.

А недавно Госдеп включил Индию в список как «страну особой обеспокоенности» в отношении религиозной свободы. Индия отреагировала критически, назвав это «пропагандой против Индии».

Ранее Bloomberg написал, что объятия Нарендры Моди с Путиным накануне саммита НАТО расстроили американских чиновников. В материале отмечается, что встреча двух политиков огорчила чиновников в США, «которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики».

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