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10:25, 11 июля 2024Россия

Затравленная в Дагестане врач рассказала о не пускающих жен лечиться мужьях

Врач рассказала, что дагестанец увел жену с операции из-за хирурга-мужчины

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

Врач-эндокринолог Евгения Макеева, ставшая жертвой травли в Дагестане, рассказала о не отпускающих жен лечиться мужьях. О случае из практики местных специалистов она сообщила в интервью изданию «Регнум», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

По словам Макеевой, в городе Хасавюрте все хирурги и анестезиологи — мужчины. Это приводит к тому, что в некоторых случаях женщины фактически остаются без медицинской помощи.

Так, один житель привел жену в больницу с гнойным маститом. «Это огромный нарыв», — пояснила Макеева. Из-за того, что операцию должен был проводить мужчина, дагестанец вывел женщину из клиники, добавила она.

Ранее Макееву затравили после жалобы пациентки, которую врач отказалась осматривать из-за слишком закрытой одежды. В кампании против эндокринолога активно участвовал помощник депутата Буйнакска и блогер Гаджимурат Атаев. Ранее он был осужден в Германии как вербовщик «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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      Алан Босиков
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