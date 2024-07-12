Байден ответил на вопрос об ударах ВСУ американским оружием вглубь России

Байден: гипотетические удары ВСУ вглубь России оружием США не имели бы смысла

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием вглубь России. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, гипотетические атаки, в том числе на Москву, не имеют смысла, даже если Вашингтон разрешит украинскому президенту Владимиру Зеленскому совершать их.

«Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы», — сказал Байден.

Он добавил, что для Киева задача заключается в том, чтобы наиболее оптимально распорядиться поставляемым США вооружением.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Киевом ограничения на удары американским оружием вглубь России. По его словам, о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.