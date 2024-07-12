Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 12 июля 2024Мир

Байден ответил на вопрос об ударах ВСУ американским оружием вглубь России

Байден: гипотетические удары ВСУ вглубь России оружием США не имели бы смысла
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием вглубь России. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, гипотетические атаки, в том числе на Москву, не имеют смысла, даже если Вашингтон разрешит украинскому президенту Владимиру Зеленскому совершать их.

«Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы», — сказал Байден.

Он добавил, что для Киева задача заключается в том, чтобы наиболее оптимально распорядиться поставляемым США вооружением.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Киевом ограничения на удары американским оружием вглубь России. По его словам, о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону в Тульской области. Беспилотник насквозь пробил стену завода

      Более 20 стран подписали соглашение для ускорения военной помощи Украине

      Байден заявил об отстутствии причин разговаривать с Путиным

      Байден ответил на вопрос об ударах ВСУ американским оружием вглубь России

      Москвичам рассказали о службе психологической помощи пациентам с онкологией

      Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом»

      В ЦБ рассказали про блокировки переводов в случае подозрительных звонков перед операцией

      Осужденный за коррупцию генерал-майор Росгвардии попросил отправить его на СВО

      Минздрав пообещал сделать все возможное для спасения пострадавших в Шебекино детей

      ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с Запорожской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше