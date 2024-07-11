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00:18, 12 июля 2024Мир

США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь РФ

Белый дом: США продолжат обсуждать с Киевом ограничения на удары вглубь РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти США продолжают обсуждать с Киевом ограничения на удары американским оружием вглубь России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, о разрешении «бить куда угодно» речи не идет. «Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит президент Украины Владимир Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем, уделяя должное внимание угрозе эскалации», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России абсолютно безответственным шагом. Песков также рассказал, что в случае ударов британскими ракетами по России будут приняты соответствующие меры и каждый случай будет тщательно зафиксирован.

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      Марина Совина
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