В Кремле высказались о возможных ударах британскими ракетами вглубь территории России

Песков рассказал о мерах в случае ударов британскими ракетами по России

Разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России в Кремле назвали абсолютно безответственным шагом. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков также рассказал, что в случае ударов британскими ракетами по России будут приняты соответствующие меры и каждый случай будет тщательно зафиксирован.

«[В Кремле] пока не видели это заявление. Но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности приграничной Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Песков подчеркнул, что для выполнения этой задачи необходимо время.