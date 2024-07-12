Белоусов предложил обеспечить участников СВО медуслугами в местах отпуска

Белоусов обратился к Путину с предложением по оказанию медуслуг участникам СВО

Министр обороны Андрей Белоусов предложил обеспечить участников спецоперации (СВО) амбулаторными медуслугами в местах проведения отпуска. Соответствующее обращение он направил президенту России Владимиру Путину, сообщили «Ведомостям» источники в оборонном ведомстве.

В ряде регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, отсутствуют военно-медицинские организации Минобороны. У военных нет полиса ОМС, поэтому они не могут получить необходимую медпомощь, в том числе экстренную, в учреждениях Минздрава.

Нормативно-правовой акт, разработанный оборонным ведомством и Министерством здравоохранения, позволит военнослужащим в период СВО обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.

8 июля Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО. Президент признался, что в этой системе «еще не все должным образом организовано» и он знает о подобных проблемах.

