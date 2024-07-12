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09:27, 12 июля 2024Забота о себе

Эксперты призвали нюхать бекон для улучшения работы мозга

The Sun: запах бекона может стимулировать работу мозга и повышать настроение

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Запах бекона стимулирует работу мозга и улучшает настроение. Об этом рассказало издание The Sun.

По данным экспертов, на которые сослались авторы материала, бекон может содержать до 150 ароматов, пробуждающих активность мозговых клеток. Сам по себе этот запах улучшает обоняние, внимание, память, а также способность обрабатывать информацию. Кроме того, он улучшает настроение, так как способствует выработке серотонина и дофамина.

Один из авторов научного эксперимента, профессор Уго Алешандре Феррейра из Лиссабонского университета обратил внимание на то, что, несмотря на все эти плюсы, беконом нельзя злоупотреблять. Он объяснил, что этот продукт приносит пользу только при умеренном употреблении, когда он становится частью сбалансированной диеты.

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      Вера Владзиевская
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