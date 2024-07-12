Кеннеди-младший заявил о продающем войну Байдене

Кеннеди-младший задался вопросом о российских ракетах на Кубе из-за Байдена

Президент Джо Байден своими словами заверяет торговцев оружия, что у них будет бизнес еще долгое время. Об этом на своей странице в соцсети X заявил кандидат в главы государства Роберт Кеннеди-младший.

Он упомянул реплику Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда американский лидер сказал про бессмысленность ударов дальнобойный оружием по Москве и Кремлю, даже если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили это.

«Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, предназначенными для достижения Вашингтона?», — говорится в публикации.

По мнению политика, независимо от того, путает ли Байден имена Владимира Зеленского и Владимира Путина, президент «продает войну».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Киевом ограничения на удары американским оружием вглубь России. По его словам, о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.