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05:45, 12 июля 2024Мир

Кеннеди-младший заявил о продающем войну Байдене

Кеннеди-младший задался вопросом о российских ракетах на Кубе из-за Байдена

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Джо Байден своими словами заверяет торговцев оружия, что у них будет бизнес еще долгое время. Об этом на своей странице в соцсети X заявил кандидат в главы государства Роберт Кеннеди-младший.

Он упомянул реплику Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда американский лидер сказал про бессмысленность ударов дальнобойный оружием по Москве и Кремлю, даже если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили это.

«Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, предназначенными для достижения Вашингтона?», — говорится в публикации.

По мнению политика, независимо от того, путает ли Байден имена Владимира Зеленского и Владимира Путина, президент «продает войну».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Киевом ограничения на удары американским оружием вглубь России. По его словам, о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.

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      Сергей Грехов
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