В России собрались бороться с фальшивым искусственным интеллектом

«Ъ»: в России разработают критерии ИИ для получения разработчиками господдержки

Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПР ИИ) готовит для Минпромторга методологию оценки ИИ-продуктов, которая будет использоваться при решении о выделении государственной поддержки разработчикам. Об этом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал замглавы ФЦПР ИИ Андрей Чукарин, передает «Коммерсантъ».

Такая оценка потребовалась в связи с большим количеством фальшивых решений, заявленных как ИИ. В некоторых случаях они созданы вообще без машинного обучения и нейросетей, в других компании выдают за собственную разработку чужой продукт.

По словам Чукарина, создатели качественных ИИ-решений должны получать поддержку и все льготы, которые для них предназначены, однако для начала нужны критерии, позволяющие выделить их. Нормативно-техническую документацию начнут разрабатывать в этом году, но подготовка нормативно-правовых актов потребует больше времени.

Предусмотрены четыре этапа экспертизы. На первом, как следует из презентации ФЦПР ИИ, эксперты проверят, есть ли в продукте искусственный интеллект как таковой. Чукарин уточнил, что сейчас его наличие не подтверждается в 80 процентах случаев.

На втором этапе станет понятно, является ли ИИ-решение отечественным, можно ли включать его в реестры российского программного обеспечения. На третьем пройдет оценка зрелости ИИ-решения, готовности технологии, системы, интеграции и производства, а в рамках четвертого этапа предусмотрена проверка конкурентоспособности.

Партнер и директор по развитию HRLink (система кадрового электронного документооборота с применением ИИ) Дмитрий Махлин признал, что единая методология обычно положительно влияет на отрасль, но заметил, что для искусственного интеллекта разработать ее будет сложно, потому что проблемы возникают даже с определением. Кроме того, он напомнил, что в России небольшой рынок для ИИ-решений, что ставит разработчиков в сложное положение.

Ранее сообщалось, что на фоне планов по внедрению ИИ-решений в свои операционные системы и сотрудничеству с OpenAI, разработчиком ChatGPT, американская корпорация Apple первой в истории достигла капитализации в 3,5 триллиона долларов.