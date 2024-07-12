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09:07, 12 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали потепление ночью

Вильфанд: ночью в выходные в Москве потеплеет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ночи на грядущих выходных в Москве потеплеют. Об этом жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

В ночь на пятницу температура в Москве оставалась комфортной — в пределах 13-16 градусов тепла. Однако в субботу температура в темное время суток вырастет до 15-17 градусов тепла, а в воскресенье — до 16-18 градусов тепла. В Московской области ночью ожидается потепление до плюс 15-20 градусов.

По словам Вильфанда, потепление связано с антициклоном, который постепенно перемещается на восток. Столица переходит в его теплый сектор. «В пятницу днем 25-30, потом на 2 градуса температура повысится именно за счет того, что адвекция теплых воздушных масс добавит этот эффект», — объяснил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что со временем в России начнут увеличиваться периоды интенсивной жары. Это произойдет на фоне глобального потепления.

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      Александра Качан
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