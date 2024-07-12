Мужчина отправился в отпуск в Испанию с женой, попал под машину по пути в отель и не выжил

Daily Mail: в Испании пьяный водитель сбил на дороге двух туристов

Мужчина отправился в отпуск в Испанию с женой, попал под машину по пути в отель и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что, когда 50-летний британец возвращался в гостиничный номер с 48-летней супругой, на дороге на них наехал пьяный водитель автомобиля. Туриста спасти не удалось, а его жена находится в больнице города Мурсия в тяжелом состоянии. Мужчину, сбившего супругов, задержали за вождение без прав.

В начале июля автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой Анталье. В результате ДТП пострадали десятки людей, в том числе дети.