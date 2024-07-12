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13:41, 12 июля 2024Бывший СССР

На Украине одного из руководителей налоговой службы обвинили в коррупции

СБУ: на Украине одного из руководителей налоговой службы обвинили в коррупции

Фото: СБУ

В Киеве задержан исполняющий обязанности замначальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что чиновник обвиняется в «требовании неправомерной выгоды от киевских предпринимателей». К примеру, по данным силовиков, он обещал за взятки предоставить лицензию на продажу горючего директору компании, которая занимается оптовой торговлей топливом.

Чиновник и посредник этой сделки задержаны, им грозит десять лет лишения свободы и конфискация имущества.

СБУ не указывает личность обвиняемого, но, по данным Главного управления ГНС в Киеве, единственным исполняющим обязанности заместителя начальника является Дмитрий Нефедов.

Ранее на Украине назвали коррупцию главной темой для обсуждения на фронте. Солдаты верят, что на руководящие должности назначают тех, кто дал взятку.

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      Илья Таксюр
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