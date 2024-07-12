На Украине начались протесты против длительных отключений света

В Каменском Днепропетровской области начались протесты против отключений света

Жители Каменского в Днепропетровской области протестуют против длительных отключений света. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Митингующие вышли к зданию украинского энергохолдинга Донбасской топливно-энергетической компании, заявляя, что у них нет света по 17 часов в сутки. Они требуют, чтобы к ним вышел начальник компании.

На плакатах протестующих написано: «Свет — городу, а не элите» и «17 часов в сутки ежедневно без электричества».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал проблемой номер один ситуацию с энергетикой. Он заявил, что для ее решения нужно усилить систему противовоздушной обороны.