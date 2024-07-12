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15:17, 12 июля 2024Моя страна

Названы семь мест для отдыха в горах в России

«Регионы России»: желающие отдохнуть в горах могут отправиться в семь регионов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россияне, желающие провести летние каникулы в горах, могут отправиться на отдых в семь регионов страны. Об этом сообщает «Регионы России».

Так, путешественникам предложили отправиться в Карачаево-Черкесию, где расположены знаменитые горные курорты Домбай, Архыз и Теберда. Здесь также можно совершить восхождение на Эльбрус — высочайшую вершину России и Европы.

Любители активного отдыха могут также посетить Ингушетию. Здесь можно покорить Шан, Кидеганис и Цейлон, а также посмотреть на знаменитые башни и узнать, как они были построены.

Еще одним популярным у туристов регионом назвали Дагестан. Самой высокой горой в Дагестане является Базардузу, которую часто называют самой южной точкой России.

Отмечается, что путешественников также может заинтересовать Республика Алтай, Ставропольский край, Краснодарский край и Мурманская область.

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      Варвара Кошечкина
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