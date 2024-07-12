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08:58, 12 июля 2024Мир

Новый премьер Великобритании назвал Россию «угрозой целому поколению»

Стармер: НАТО нужно увеличить военные расходы из-за «российской угрозы Западу»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия представляет угрозу «для целого поколения» и поэтому членам НАТО нужно увеличить военные расходы. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед нами стоит поколенческая угроза со стороны России… Наша коллективная реакция в настоящий момент определит, каким будет мир в предстоящие десятилетия», — заявил Стармер в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада теперь «делают больше для своей коллективной безопасности», чем это было несколько лет назад. Также он отметил, что в июне рекордное количество членов НАТО смогли увеличить расходы на оборону до уровня в два процента от ВВП.

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      Виктория Кондратьева
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