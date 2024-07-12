Обратившийся к Путину опальный схиигумен Сергий заручился благодарностями от СИЗО

Ura.ru: просящий Путина о помиловании отец Сергий получил благодарности от СИЗО

Опальный схиигумен Сергий (настоящее имя Николай Романов), обратившийся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, заручился благодарностями от СИЗО и армии. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным издания, отец Сергий также прикрепил к прошению письмо от одного из священнослужителей. Содержание этих документов Ura.ru не раскрыло. К главе государства Романов обратился 8 июля.

10 июля сообщалось, что осужденный за разжигание ненависти экс-схиигумен Сергий попросился на специальную военную операцию. Его адвокат Павел Бабиков разъяснил, что отправленное его доверителем прошение является вторым по счету. В удовлетворении первой такой просьбы Сергию отказали.

Сергия был задержан в 2020 году, штурм его Среднеуральского монастыря стал результатом длительного конфликта священника с государством и Русской православной церковью, которая лишила его сана. Суд над ним состоялся в Москве, Сергия содержали в столичном СИЗО-4 «Медведь».