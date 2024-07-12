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14:02, 12 июля 2024Путешествия

Россиянам предложили альтернативу лакшери-курортам «все включено» в Турции и Сочи

АТОР: лакшери-курорты «все включено» в Грузии могут стать альтернативой Турции

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Лакшери-курорты Грузии в перспективе могут стать альтернативой Турции и Сочи. О том, что россиянам предложили новый вариант отдыха по системе «все включено», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Forbes Georgia, в 2025 году на Черноморском побережье готовятся к запуску пять отелей формата «все включено» на 1055 номеров. Все они объединены в роскошный комплекс Wyndham Grand Batumi Gonio, относящийся к конкуренту Marriott — международной отельной сети Wyndham Hotels & Resorts.

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Уточняется, что Грузия намерена привлекать богатых туристов из разных стран, в том числе из России. Новый отельный комплекс рассчитан на гостей с доходом от 500 тысяч долларов (около 43,9 миллиона рублей) в год.

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи. Так, пакетный недельный тур на двоих с авиаперелетом и трансфером обойдется в сумму от 125 до 279 тысяч рублей.

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      Алина Черненко
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