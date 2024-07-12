Цирковые медведи задрали россиянку на территории СНТ

«Фонтанка»: в петербургском Парголово цирковые медведи задрали женщину

В петербургском поселке Парголово два цирковых медведя задрали женщину на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Гипроникель». Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, хищники напали на россиянку во дворе частного дома. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Одного из медведей отловили и застрелили, другого поместили в фургон.

Как утверждает «Фонтанка», по предварительной информации, на жительницу Санкт-Петербурга было оформлено индивидуальное предпринимательство, животных она держала на законных основаниях.

На месте происшествия начали работу следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что на Алтае на сборщика орехов в лесу напал медведь, мужчина оказался в больнице.