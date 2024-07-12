Украина недосчитается истребителей F-16

Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировалось ранее

Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировалось ранее, из-за языкового барьера летчиков и сложной логистики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, страна была озадачена задержками запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Кроме того, трудности вызваны тем, что на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, — уязвимы.

Один из источников агентства отметил, что в результате Украина может получить эскадрилью F-16 — от 15 до 24 самолетов. Это значительно меньше 300 единиц, о которых ее лидеры просили.

При этом проблемы настолько серьезные, что они вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов на Украину.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Вооруженным силам Украины необходимо получить сразу 130 истребителей F-16 для изменения ситуации на фронте. По его словам, передача 6-12 самолетов может усилить позиции на тактическом уровне, но не будет существенно влиять на всем протяжении фронта.