В Госдуме ответили на высказывание Байдена в адрес Путина

Лидер ЛДПР Слуцкий ответил на высказывание Байдена в адрес Путина

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на высказывание главы США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Байден в явно прогрессирующем когнитивном расстройстве назвал Владимира Путина "кровожадным безумцем". А затем и вовсе — президентом Украины вместо [Владимира] Зеленского. Вопрос: что и кого перепутал Байден», — написал депутат.

Он задался вопросом, признал ли американский президент нелегитимность Зеленского и неизбежность победы России, или «кровожадное безумство» киевского режима.

Также парламентарий назвал «кровожадное безумство» очень точной характеристикой американской внешней политики.

Ранее Байден попытался оскорбить российского лидера, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Он сказал, что «самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни, потому что вновь безумный убийца пошел маршем».