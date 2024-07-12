Байден на конференции по итогам саммита НАТО попытался оскорбить Путина. Что он сказал о президенте России?

Байден оскорбительно высказался в адрес Путина по итогам саммита НАТО

Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина. Он высказался на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем Джо Байден президент США

Байден неоднократно резко высказывался о Путине

Глава Белого дома неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес президента России. Так, 28 июня во время дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом Байден назвал Путина «военным преступником».

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По словам Байдена, Москве нужна «вся Украина целиком», а российские войска «не остановятся на Украине». «Вы думаете, что он [Путин] остановится, когда захватит всю Украину? Что, по вашему мнению, произойдет с Польшей, с Белоруссией?» — убежден американский лидер.

Байден подчеркнул, что Путин якобы собирается «восстановить то, что было частью советской империи». Следующей после Украины, убежден политик, станет Белоруссия.

В конце мая политик заявил, что Соединенные Штаты вместе с Украиной противостоят «жестокому тирану». В марте Байден назвал Путина мясником. В феврале американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

В Кремле высказывания Байдена назвали позором для США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания президента в адрес Путина хамскими. Он подчеркнул, что подобные заявления являются огромным позором для самих Соединенных Штатов.

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«Хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», — отметил он. По словам представителя Кремля, Байден в угоду внутриполитическим интересам своей страны разыгрывает образ «голливудского ковбоя».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, объяснила нападки американского лидера нехваткой лекарств в Белом доме. «Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — подчеркивала она.