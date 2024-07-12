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11:09, 12 июля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о сбоях в работе YouTube в России

Депутат Свинцов: правительство не может повлиять на проблемы с YouTube

Фото: Unsplash

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказался о сбоях, регистрируемых в работе видеохостинга YouTube в России. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что российское правительство и российские компании не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, так как она, по его словам, полностью находится в зоне ответственности компании — владельца YouTube.

Ранее «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России. Отмечается, что пользователи из России могут столкнуться с неполадками в работе сервиса из-за технических проблем. Уточняется, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео. В компании добавили, что оборудование, из-за которого могут возникнуть проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов.

«Ни российское правительство, ни российские компании никаким образом не могут влиять на работу зарубежных серверов. Они принадлежат западной компании, она не ведет деятельность в России, всячески игнорирует любые требования как государственных, так и коммерческих компаний из России. То, что происходят сбои, вполне понятно: любое оборудование выходит из строя и оно требует обслуживания. Чем дальше компания — владелец сервиса YouTube будет игнорировать и требования российского законодательство, и обычные требования технического обслуживания, тем хуже будет работать сам сервис YouTube», — отметил Свинцов.

Российские компании должны воспользоваться этой возможностью, как и другие российские компании, которые уже воспользовались возможностью зайти на российский рынок, когда ушли западные компании. (...) YouTube сам себе подрезает крылья, и это не первая западная компания, которая идет по такому пути

Андрей Свинцовзампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В конце мая в правительстве высказались о блокировке YouTube в России. В кабмине подчеркнули, что в настоящее время такое решение не принималось. Там также подчеркнули, что в отношении компании Google, которой принадлежит сервис, применяются меры понуждения к исполнению требований российского законодательства.

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      Кирилл Садовский
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