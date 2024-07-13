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09:42, 13 июля 2024Мир

Британский миллиардер призвал Байдена отказаться от президентской гонки

Британский миллиардер Брэнсон призвал Байдена отказаться от президентской гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yves Herman / Reuters

Британский предприниматель и миллиардер Ричард Брэнсон призвал президента США Джо Байдена отказаться от президентской гонки. Соответствующее заявление появилось на сайте компании Virgin Group.

Брэнсон заявил, что действующему американскому лидеру необходимо передать эстафету молодому поколению, способному продвинуть страну и человечество вперед.

При этом миллиардер отметил, что Брэнсон «сумел окружить себя замечательными и способными людьми», которые могли, использовав его наследие, прийти к власти. «Еще не поздно принять правильное решение сейчас и отойти в сторону — ради Америки и свободного мира», — добавил предприниматель.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что оговорки Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне говорят о том, что ему пора немедленно покинуть свой пост.

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      Варвара Кошечкина
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