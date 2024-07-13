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17:30, 13 июля 2024Россия

В ХМАО у пассажирского самолета Ан-24 разорвалось колесо шасси

После посадки в ХМАО у Ан-24 разорвалось колесо шасси, организована проверка

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Уральская транспортная прокуратура в Сургутском транспортном районе организовала проверку по факту разрыва колеса шасси пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Происшествие, квалифицированное авиационным инцидентом, случилось 12 июля после посадки Ан-24 на взлетную полосу посадочной площадки поселка городского типа Березово, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). У воздушного судна произошел разрыв пневматики правого колеса шасси.

В этот момент самолет выполнял рейс ЮТР 235 по маршруту Рощино — Березово, на борту находились 38 пассажиров. Никто из них не пострадал.

«По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

12 июля источник ТАСС в авиационных службах заявил, что одной из версий крушения авиалайнера Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ обоих двигателей из-за попадания в них птиц. Superjet 100, выполнявший тестовый полет, упал в Коломенском районе Подмосковья 12 июля.

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      Андрей Ставицкий
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